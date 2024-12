“El que queda de la torre del Tossal de Moradilla caurà si no es conserva”

Unes setanta persones es van concentrar al Tossal de Moradilla, convocats per la Plataforma Lleida 1936, per reclamar la recuperació de les restes de la torre del segle XIX, que fa anys que es degrada i la paret oriental de la qual es va desplomar recentment. Un grup va pujar a dalt del turó fins al peu de la torre, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local i el perímetre de la qual la Paeria ha tancat per evitar riscos. Joan Ramon González, de la plataforma, va recordar que aquesta edificació, ubicada a l’Horta de Lleida al costat de l’Ll-11 i a prop dels Alamús, està en perill des de fa anys i va remarcar que així ho van alertar. També ho va advertir la Generalitat a l’anterior govern municipal el juliol del 2020 i llavors ja el va instar a prendre mesures per evitar que s’esfondrés.

González va apostar per consolidar la torre i aprofitar les pedres dels murs que han caigut, per evitar que s’acabi desplomant del tot ja que el seu estat és “deplorable”. “El que queda dret també caurà si no es conserva”, va destacar. A més, va demanar que el conjunt del Tossal, amb poblats de les edats de bronze i ferro, de l’època medieval i trinxeres de la Guerra Civil, “s’incorpori al patrimoni cultural de Lleida”.