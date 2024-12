La Paeria proposa reduir ràtios per evitar tancaments a les escoles Espiga i Alba de Lleida

“De línies d'I3 no tancaran res!” Aquesta va ser una de les consignes més corejades ahir per mares, pares i alumnes de les escoles Espiga i Alba, que van protestar a la plaça Paeria de Lleida contra la intenció d'Educació de suprimir un grup, en cada una. Com a alternativa, plantegen reduir la ràtio, proposta a què es va afegir després l'ajuntament.

Desenes de famílies amb nens (ahir no hi havia classe) de les escoles Espiga i Alba, unes 120 persones en total, van clamar ahir a la plaça Paeria contra la intenció de la conselleria d’Educació de tancar un grup d’I3 en cada una, amb l’argument que no són necessaris per la baixada de la natalitat. La protesta, que tanca quatre dies de mobilitzacions, va estar animada per una batucada de nens i grans i fins i tot hi van participar quatre capgrossos. Les famílies van enganxar cartells a la façana de l’ajuntament amb el lema “Volem totes les línies públiques d’I3 obertes” i van corejar consignes com “de línies d’I- no tancaran res!”. Van denunciar que “el tancament d’una línia en qualsevol escola pública representa un atac directe contra la igualtat d’oportunitats” i van plantejar una reducció de la ràtio a divuit alumnes per classe, en lloc de tancaments. A més, van demanar “les mateixes regles del joc” que la concertada i esperar fins després de la preinscripció per saber les sol·licituds abans de prendre decisions.

El coordinador de l’AFA de l’Espiga, Egdar Bula, va dir que temen que la supressió d’una línia d’I3 sigui el “preludi del possible tancament” i Neus Salat, presidenta de l’AFA de l’Alba, va considerar que l’eliminació de grups va en contra dels “drets de l’educació”. Va detallar que en aquest centre 19 germans d’alumnes s’inscriuran el pròxim curs a I3 i amb un grup menys una part haurà d’anar a un altre col·legi. Mares i pares van instar Educació i Paeria a “tenir en compte la nostra veu”. “La proposta suposa una nova retallada en el sistema educatiu públic que afavoreix de manera indirecta el creixement de la concertada. Apostar per l’escola pública no és només una qüestió de principis, sinó una necessitat per garantir una societat cohesionada, equitativa i amb igualtat de drets”, van indicar.

Després de la protesta, l’edil d’Educació, Xavier Blanco, va assegurar que el govern de la Paeria proposarà a Educació rebaixar les ràtios, així com garantir l’escolarització de germans a Alba i Espiga. Va dir que, abans de “tancar una proposta”, la propera setmana es reuniran amb la comunitat educativa dels dos centres.

Abans, el grup d’ERC havia afirmat que els tancaments d’aquestes línies posen en evidència “la falta de planificació educativa a la ciutat”. Per la seua part, Educació també estudia suprimir línies de primer d’ESO en tres instituts.

«Els centres estan preparats per a dos línies»

Mares d’alumnes d’educació Infantil de l’escola Espiga subratllen que “és molt negatiu que es tanquin línies [en aquest centre i a l’Alba], tant per als professors i els treballadors com per als nens.” “Està tot preparat per tenir dos línies tant a l’escola Alba com a l’Espiga”, remarquen, i consideren en aquest sentit que la voluntat de la conselleria d’Educació de suprimir un grup en cada un d’aquests centres és un atac a l’escola pública.

A més, critiquen els arguments fets servir pel departament per justificar la seua decisió de reduir l’oferta de places públiques d’I3 de cara al pròxim curs. “Deixen unes places reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials que al final no s’acaben omplint, i s’aferren a això. I diuen que no s’omplen també perquè ha baixat la natalitat i això és mentida, perquè a l’Espiga sempre hi ha hagut batalles per entrar-hi i no ho aconseguien”, asseguren.