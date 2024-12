Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 35% dels accidents mortals de trànsit que es van registrar el 2023 a Catalunya van tenir lloc en l’àmbit urbà. El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 preveu reduir el 5% d’aquestes víctimes, per la qual cosa Trànsit considera que “les actuacions en aquest àmbit urbà són imprescindibles”. Les accions desenvolupades pels consistoris que van rebre l’ajuda –amb la qual es pot finançar fins al cent per cent del cost total del projecte– en la primera convocatòria van ser principalment pacificacions de travessies, modificació de l’espai viari per reduir la presència dels vehicles privats en benefici dels mitjans que promouen una mobilitat activa, l’ampliació de les voreres i la millora de l’accessibilitat, la instal·lació de nous passos de vianants i itineraris de vianants i carrils bici.Un 35% de les víctimes mortals del 2023, en la trama urbana.