Institucions, patronals i sindicats de Lleida oficialitzen la seua aliança per captar projectes

El saló de plens de la Cambra de Comerç de Lleida ha acollit aquest migdia la firma del conveni de col·laboració entre els membres de l’anomenat G10, un ens que reuneix les principals institucions, organitzacions empresarials i sindicals que té per objectiu captar projectes, transformar l’economia lleidatana i retenir el seu talent.

Un acte que va significar la constitució de facto del G10, ja que el conveni firmat senti estableix les bases d’aquest ens, les seues metes i la forma en què col·laboraran els seus membres, a què avui se’ls ha sumat la subdelegació del Govern Central. També formen part les Cambres de Lleida i Tàrrega, Diputació, Generalitat, Paeria, UdL, COELL, Pimec, UGT i CCOO.

El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha recordat que el G10 es va crear el 2018 amb 6 institucions, el 2023 van incorporar sindicats i patronals. "Portem cinc anys treballant pel present i el futur del territori de forma col·laborativa, però sense un conveni ferm com que firmem avui", va dir Saltó, que va assegurar que aquest ens "és un referent europeu que ha aixecat curiositats a Brussel·les i tenim previst anar allà per explicar el seu funcionament i objectius, que no són altres que transformar l’economia lleidatana i retenir talent".

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha dit que aquest conveni "era necessari per tenir unes bases sòlides" i que el G10 "pot ser un dels revulsius claus per estimular Lleida". Per la seua part, la regidora Pilar Bosch va venir en representació de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va demanar que el G10 serveixi per a, entre altres coses, "fer valer i demostrar a la resta del món nostre orgull de ciutat, de territori i de país."

Al seu torn, la secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, va lloar que amb aquest ens "ens unim per ser útils per a Lleida i per aconseguir-ho cada institució i entitat hem deixat les nostres sigles i colors a un costat". D’altra banda, el rector de la UdL ha remarcat que "el món és ple de reptes climàtics, geopolítics i socioeconòmics i no ens han d’agafar desunits i desprevinguts, gràcies a aquest conveni estem units per afrontar els reptes de futur de Lleida.

Finalment, el subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crespín, va dir en la seua primera intervenció com a nou membre del G10 que és "un model referent i destinat a l’èxit que servirà sens dubte per generar riquesa i prosperitat en tota Lleida".

Respecte als projectes en marxa, Saltó va assegurar que els tràmits per impulsar el gran polígon industrial de Torreblanca "estan a punt a punt", però va demanar d’avançar en la modernització i creació de nous polígons. "Torreblanca és molt necessari per a Lleida, però hem també d’ampliar el polígon El Segre a la capital i construir més en el conjunt de la província, especialment biopolígons" ha remarcat el president de la Cambra, que va apostar per la bioeconomia, la generació d’energia neta, l’agroindústria i l’especialització per fer prosperar Lleida.