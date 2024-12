Una residència encallada: La Paeria preveu tornar a licitar la concessió per construir i gestionar un geriàtric a Pardinyes

Fa dècades que Pardinyes espera que es construeixi una residència per a la tercera edat en un solar del carrer Josep Pallach, on la Paeria ja va prometre ubicar un geriàtric el 2007. Els veïns es van mobilitzar i el 2021 van entregar al consistori més de 5.000 firmes a favor de l’equipament i en contra que l’emplaçament es destinés per al polèmic alberg que l’anterior govern projectava al mateix solar. La Paeria va rectificar i el 2023 va convocar un concurs per construir el geriàtric a Josep Pallach, però va quedar desert. L’actual govern del PSC va obrir una consulta a empreses aquest juny per valorar-ne la viabilitat, però també va quedar deserta després de dos pròrrogues. La Paeria anuncia ara que a començaments de l’any que ve preveu tornar a licitar la concessió del terreny “per a la construcció i gestió d’una residència i/o nous models residencials”. Serà així la tercera licitació per la qual passarà el projecte.

La fundació que promou la residència i l’associació de veïns de Pardinyes confien que es desencalli finalment aquest any vinent. Tant el líder veïnal, Joan Torné, com el president de la Fundació Barri de Pardinyes, Jacinto Pernia, expliquen que de moment no coneixen com es modificarà el concurs per fer la licitació més atractiva per als operadors. “Necessitem una residència, sigui pública o concertada”, valora Torné. “És una de les reivindicacions més històriques que tenim al barri”, afegeix Pernia.

D’aquesta manera, la finca municipal on es preveu el geriàtric té una superfície de 3.560 metres quadrats, i la Paeria va plantejar un cànon anual de 94.787 euros per un període de 50 anys. A més de places de residència i de centre de dia, el model que la Paeria va proposar en la consulta incloïa apartaments independents per al model de cohousing que podrien ser intergeneracionals.