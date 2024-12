El Terraferma assumirà els alumnes del col·legi Arabell, que es destinarà a la Formació Professional

Institució Lleida preveu agrupar els alumnes dels seus col·legis Arabell i Terraferma a l’edifici d’aquest últim centre i dedicar el primer a ampliar la seua oferta educativa amb cicles de Formació Professional (FP).

La intenció és començar ja el curs vinent amb aquestes i altres novetats, que formen part del seu projecte Hola Futur, que ahir va presentar a la Llotja en el marc del seu festival de Nadal, davant d’un miler de persones entre estudiants i les seues famílies.

De fet, ja han començat les obres de remodelació integral d’una ala del col·legi Terraferma, que ha estat buidada i només es conserva l’estructura, per la qual cosa han hagut de resituar provisionalment una part dels estudiants. A més, està previst construir un altre immoble que es destinarà als escolars d’educació Infantil.

Amb tot això, Institució Lleida, vinculada a l’Opus, disposarà d’instal·lacions reformades, com classes, laboratori, sales de música i d’actes i aules d’atenció a la diversitat, així com el pavelló i pistes esportives.

Una portaveu va apuntar que el centre tindrà dos línies i que no han decidit encara quin serà el seu nom. En tot cas, va assegurar que preveuen mantenir els concerts actuals amb Educació i que tots aquests canvis no comportaran cap increment de quotes per a les famílies.

De fet, va indicar que es crea la nova fundació Araferma, que naix per impulsar aquesta iniciativa, però que servirà també per gestionar les futures. A més, va recordar que Arabell i Terraferma porten quatre anys immersos en la “mistificació” dels centres, és a dir, a barrejar nens i nenes a les aules, quan històricament estaven separats els primers al Terraferma i les segones a l’Arabell.

Va remarcar que el projecte Hola Futur “no és només una remodelació estructural de l’escola, sinó també una ampliació de la formació acadèmica, esportiva i d’educació internacional”. El 25 de novembre va ser inaugurada la primera fase del Nou Campus Terraferma, que consta d’un camp de futbol de gespa artificial, un pavelló esportiu completament renovat i nous vestidors ampliats. La segona fase inclou la remodelació integral d’un dels edificis del campus i dos camps de futbol sala i de futbol 7 de gespa artificial.

Respecte a l’ampliació de l’oferta formativa cap a la Formació Professional, la mateixa portaveu va assenyalar que estan analitzant quins cicles són més necessaris a Lleida, així com els que deixen més inscrits fora, per oferir els estudis més adequats.