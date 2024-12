Més controls de Mossos i Urbana a l'Horta: “Els lladres campen al seu aire mentre nosaltres estem presos a casa nostra”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les famílies Clop i Vidal, les cases de la partida de Montcada de les quals van ser assaltades i cremades per lladres dissabte passat, van presentar ahir la Plataforma Segura, una iniciativa per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris. “És una injustícia molt gran. No és just que no puguem sortir de casa. Tota aquesta ràbia ens ha mogut a impulsar aquesta plataforma en la qual volem que hi hagi la màxima implicació ciutadana”, va afirmar una emocionada Anna Clop, que no va poder contenir les llàgrimes mentre rebia un calorós aplaudiment per part dels més de 40 veïns de l’Horta que van assistir a la presentació, que va tenir lloc en Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Per la seua part, Yolanda Vidal va assegurar que “com bé va dir l’altre dia una veïna, els lladres campen al seu aire mentre nosaltres estem presos a les nostres cases perquè tenim por de sortir. Perquè si sortim, ens entraran a robar”. Vidal va afegir que “estem desesperats, sentim ràbia, impotència i indefensió”.

L’advocat Pau Simarro, assessor de la plataforma, va explicar que “avui [per ahir] hem començat a recollir adhesions d’altres veïns però volem que sigui un moviment ciutadà més ampli, no només de l’Horta i de Lleida”. També va anunciar que el primer que faran serà presentar una moció al ple de la Paeria per aconseguir el suport dels grups polítics a les seues demandes. A més, es presentarà com a acusació popular en els judicis que hi hagi contra els sospitosos i va recordar que “en aquests dos últims casos, els delinqüents poden enfrontar-se a condemnes de fins a deu anys pels delictes de robatori i d’incendi”. Altres veïns que van assistir a la reunió, que també han estat víctimes de robatoris, van reclamar que hi hagi mesures urgents i van lamentar “la impunitat que tenen els lladres”.

Precisament, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van portar a terme ahir a la nit un macrocontrol a l’Horta per evitar nous assalts. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir aquesta setmana amb els afectats i membres de la plataforma i es tornarà a trobar amb ells la setmana vinent. L’alcalde ja ha proposat al Parlament l’organització d’una reunió entre els portaveus dels diferents grups parlamentaris i els representants de la plataforma per analitzar accions que puguin aplicar-se per endurir la llei contra els robatoris (vegeu el desglossament).

Larrosa demana a la Generalitat un pla de xoc

L’alcalde Larrosa ha transmès a les conselleries de Justícia i Interior la necessitat d’actuar amb contundència. El primer edil ha mantingut contactes amb Interior per organitzar “com més aviat millor” una trobada de la consellera Parlon amb la plataforma i, d’altra banda, fer una reunió per posar en marxa un pla de xoc, segons va informar la Paeria, que va recordar que continua treballant per prendre les mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat.