Els veïns de l'Horta de Lleida es mouen davant la recent onada de robatoris i incendis en habitatges

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Les famílies Clop i Vidal, víctimes de violents robatoris a les seves cases de la partida de Montcada el passat dissabte, han presentat avui la Plataforma Horta Segura. Aquesta iniciativa ciutadana té com a objectiu aconseguir un enduriment de les lleis contra els robatoris. "És una gran injustícia. No podem ni sortir de casa. Tota aquesta ràbia ens ha empès a impulsar la plataforma, en la qual volem la màxima implicació veïnal", ha afirmat una emocionada Anna Clop.

Yolanda Vidal ha denunciat la situació d'indefensió que pateixen: "Els lladres campen al seu aire mentre nosaltres estem presos a casa per por. Si sortim, ens entraran a robar. Estem desesperats, sentim ràbia i impotència". L'advocat Pau Simarro, assessor de la plataforma, ha explicat que començaran a recollir adhesions i que volen que sigui un moviment ciutadà ampli més enllà de l'Horta i Lleida. Presentaran una moció a la Paeria per aconseguir el suport dels grups polítics a les seves demandes.

Mesures urgents dels cossos policials

Davant l'onada de robatoris que assola l'Horta, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van dur a terme ahir a la nit un macrocontrol per evitar nous assalts. Paral·lelament, l'alcalde Fèlix Larrosa s'ha reunit aquesta setmana amb els afectats i membres de la plataforma, i es tronarà a veure amb ells la setmana vinent. Larrosa ja ha proposat al Parlament organitzar una reunió entre els portaveus dels grups parlamentaris i els representants veïnals per analitzar accions per endurir la legislació contra els robatoris.

L'Ajuntament exigeix contundència a la Generalitat

El consistori lleidatà ha traslladat a les conselleries de Justícia i Interior la necessitat d'actuar amb contundència davant els robatoris. L'alcalde ha contactat amb Interior per organitzar com més aviat millor una trobada de la consellera Parlon amb la plataforma veïnal. A més, s'ha emplaçat a una reunió per posar en marxa un pla de xoc. La Paeria segueix treballant per prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat a l'Horta de Lleida.