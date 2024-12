La Urbana ha detectat 83 infraccions en locals de lleure de la Zona Alta de Lleida durant el 2024

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha portat a terme 38 inspeccions en locals de lleure de la Zona Alta i 67 comprovacions d’activitat durant aquest any, en els quals ha informat de 83 infraccions i ha redactat 13 denúncies per ocupar la via pública amb terrasses. Ho indica la Paeria, que afirma que “cada cap de setmana es fa patrullatge i controls específics de l’hora de tancament dels establiments de lleure nocturn”, arran de les queixes de veïns respecte a l’acumulació de persones als exteriors dels pubs. “Fins a la pandèmia només ens havíem de preocupar dels joves que creen baralles al carrer quan tanquen els bars a les tres del matí, però ara també patim soroll, brutícia i obstrucció de les voreres durant les tardes amb els tardejos, que no han vingut a substituir a la nit”, lamenta un portaveu de la plataforma contra el soroll i l’incivisme a Lleida.

La plataforma considera que l’ajuntament “ha abaixat la guàrdia” perquè “no evita el consum d’alcohol a la via pública, els locals deixen les portes obertes i ocupen les voreres amb cadenes i catifes”. També denuncia que els serveis de neteja no passen per la zona alguns matins, “deixant botelles trencades, vasos i restes de vomitades als carrers”. Així, els veïns reclamen incrementar la presència policial dissuasiva, sobretot als carrers Bonaire i Sant Martí. La Paeria respon que “en cap cas la Urbana no ha abaixat la guàrdia, la presència policial és constant i permanent a les zones de lleure”. Afegeix que “en temporada nadalenca, amb dinars i sopars d’empresa, hi ha més volum de persones al carrer” i s’augmenten les patrulles –també de nit– destinades a donar seguretat.

Els veïns demanen revisar els horaris i els tipus d’usos dels locals de lleure nocturn de la Zona Alta

Finalment, la plataforma demana una revisió dels horaris i els tipus de llicències dels locals. “La restauració ben portada amb controls d’horaris i aforaments és assumible pels veïns, però aquest lleure nocturn és inconcebible en la forma en què està portat”, indica.