L'alcalde de Lleida demana més policies a la Generalitat per resoldre els problemes de seguretat a l'Horta

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha demanat aquest divendres "resoldre" els problemes de seguretat a l'Horta de Lleida, on s'han produït almenys quatre assalts més entre la nit de Cap d'Any i l'1 de gener. En el marc d'una trobada de l'agrupació local i de la federació del PSC a la demarcació de Lleida amb els mitjans de comunicació, Larrosa ha insistit que hi ha "una necessitat" i que si fan falta més unitats policials de forma permanent al territori "s'ha de plantejar". A l'espera de poder concretar una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'alcalde ha avançat que dilluns vinent fixaran la data de la reunió de la Junta Local de Seguretat, en la qual espera rebre "bones notícies" de la Generalitat.

Segons l'alcalde de Lleida, l'última setmana s'ha fet un dispositiu policial sense precedents a la ciutat, amb més de 200 vehicles identificats i més de 25 unitats d'actuació a l'Horta de Lleida, l'extensa zona rural i agrària que envolta la ciutat i que fa temps que és objecte de robatoris.

Fèlix Larrosa ha defensat el desplegament de càmeres de videovigilància i d'eines d'intel·ligència artificial que permetin verificar de forma preventiva les matrícules de vehicles sospitosos, abans que s'hagin comès els robatoris. "Cal un sistema que ens permeti actuar de forma immediata i no fer tard", ha valorat.

Negociacions amb l'oposició

D'altra banda, l'alcalde ha explicat que representants del grup municipal del PSC s'han reunit aquest divendres amb els equips negociadors d'ERC i del PP per mirar d'arribar a una entesa amb els pressupostos, sobre els quals ja tenen un acord amb Junts. El debat dels comptes al ple està previst que celebri divendres vinent.

Larrosa també ha reclamat mecanismes per millorar el finançament dels ens locals i s'ha queixat que el 23% de la despesa de la Paeria es destini a Educació, que és una competència "impròpia". Ha posat d'exemple l'Escola d'Art Municipal, que ha dit que té un 40% d'alumnes que no són de la ciutat, però "presta serveis com una escola pròpia pagada per les lleidatanes i els lleidatans".

Llei de municipis de gran població

De cara a aquest any, l'alcalde de Lleida ha avançat que el PSC vol registrar al Parlament una petició perquè Lleida sigui reconeguda per llei com a municipi de gran població. "Això ens dotaria d'eines que permetrien que la nostra gestió diària sigui més àgil, més eficaç i més pròxima alhora", ha argumentat.

Ordeig reclama aprovar els pressupostos

El conseller d'Agricultura i primer secretari de la Federació del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, ha apel·lat a fer un "front comú" en defensa del territori i ha assenyalat la importància que tant la Generalitat com el govern espanyol disposin de pressupostos per al 2025 perquè en depenen, ha dit, "infraestructures clau" de la demarcació.