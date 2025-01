Jutjaran a Lleida un home que s'enfronta a 10 anys i mig de presó per abusar de la filla i la fillastra quan eren menors

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida jutjarà el 16 de gener un home que s'enfronta a 10 anys i mig de presó acusat d'abusar sexualment de la filla i de la fillastra quan eren menors d'edat. Els fets van començar el 2008, quan va iniciar una relació sentimental amb una dona i van començar a conviure en el mateix domicili juntament amb la filla d'ella, de 9 anys. Segons la Fiscalia, l'acusat tenia una actitud "despòtica" respecte a la menor, a qui feia tocaments. El desembre d'aquell mateix any, "la situació va arribar a ser insuportable" i la nena se'n va anar a viure amb els avis materns. Amb tot, la menor va tornar al domicili el 2015, quan la mare va tenir una filla amb l'acusat i aquest va intentar tornar a abusar d'ella, però no ho va aconseguir.

L'home va ser condemnat el 2021 per violència masclista contra la dona i la parella es va acabar separant. Posteriorment, segons la Fiscalia, l'home també va fer tocaments a la seva biològica durant el règim de visites i fins al juny del 2022.

Pel que fa a la filla, la Fiscalia li demana 6 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, 10 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'aproximar-se a menys de 200 metres i de comunicar-se amb ella durant 5 anys, i la prohibició de treballar en professions o oficis que impliquin un contacte directe amb menors d'edat durant 10 anys.

Pels que fa a la fillastra, el ministeri públic li demana 1 any i mig de presó per un delicte de maltractament habitual i 3 anys més de presó per abús sexual a una menor de 13 anys. A més, li reclama 6 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'aproximar-se a menys de 200 metres i de comunicar-se amb ella durant 4 anys, i la prohibició de treballar en professions o oficis que impliquin un contacte directe amb menors durant 8 anys.

La Fiscalia també sol·licita que l'home pagui una indemnització de 6.000 euros a cadascuna de les dues víctimes en concepte de responsabilitat civil.