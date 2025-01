L'associació veïnal de la Bordeta denuncia l'okupació d'una casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de la Bordeta va denunciar ahir l’okupació d’una casa al número 10 del carrer Hostal de la Bordeta i va demanar a la Paeria i a la Guàrdia Urbana actuar com més aviat millor per desallotjar-ne els intrusos. “És una casa d’una sola planta que és d’una família de tota la vida del barri però que ja no hi viu, i des de divendres veïns de la zona ens avisaven que hi havia gent vigilant-la i revisant els accessos, per la qual cosa ens vam posar en alerta”, va dir la presidenta veïnal, Mari Carme Guerrero. L’okupació es va produir ahir a primera hora del matí i l’associació de veïns va trucar a la Guàrdia Urbana perquè desallotgés la casa. “Una patrulla s’hi ha presentat poc després de les nou del matí, ha comprovat que el pany de la porta estava forçat i no ha pogut comunicar-se amb els okupes, per la qual cosa se n’ha anat, però no entenem que no puguin fer res més sobre el tema”, va lamentar Guerrero, que va denunciar una vegada més els problemes que tenen al barri amb els okupes, que afecten diversos habitatges dels carrers Col·legi, Àger, Centre i també d’Hostal de la Bordeta. La dirigent veïnal va afegir que els okupes d’aquesta casa “són molt nombrosos i tenen diversos nens a càrrec seu” i sospiten que es tracta de la mateixa família que fa uns mesos va intentar entrar a viure de forma il·legal en un altre habitatge situat a l’avinguda Pla d’Urgell.