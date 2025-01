L'home rescatat dalt d’una grua a Lleida hauria amenaçat amb un ganivet la seua dona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana investiguen per un presumpte delicte de violència masclista l’home de 34 anys que diumenge al migdia va ser rescatat dalt d’una grua de les obres de la futura estació d’autobusos, segons ha pogut saber aquest diari. Pel que sembla, l’individu es va discutir amb la seua parella i la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions, segons van indicar fonts solvents. Pel que sembla, la dona volia acabar amb la relació sentimental. De fet, dalt de la grua –a uns 45 metres d’altura– l’home va demanar als efectius de Mossos, Urbana i Bombers contactar amb la seua parella, com ja va informar SEGRE ahir. Agents de la Policia Local van localitzar la dona, que va explicar el que havia passat prèviament.

Suposadament, l’home va pujar a la grua amb la intenció de treure’s la vida. A més, el de diumenge no era el primer cop que passava una cosa així. Dos vegades més, en altres punts de l’Estat, l’individu havia portat a terme uns altres dos intents d’autolisi. Després de ser rescatat, l’home va ingressar en un centre hospitalari. Paral·lelament, s’han obert diligències d’investigació per un possible delicte de maltractaments. Una de les possibilitats és que es dicti una ordre d’allunyament de l’home respecte a la dona.