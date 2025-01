L'acadèmia LM Idiomes de Lleida va tancar amb un deute d'uns 435.000 euros

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acadèmia LM Idiomes va tancar de sobte divendres passat perquè “els ingressos recurrents dels alumnes no eren suficients per fer front a les despeses del passiu financer”, segons explica el seu advocat, Jaume Moll, que indica que l’empresa ha assolit un deute de més de 435.000 euros.

La xifra exacta es corroborarà quan presenti un concurs de creditors, previsiblement aquesta setmana. “Per evitar que s’incrementés el deute, es va decidir –potser d’una manera una mica dràstica– no incrementar més el cost salarial i rescindir els contractes laborals el dia 31 de desembre”, afegeix Moll.

Els més de 35 extreballadors de l’acadèmia , que es van quedar sense cobrar l’última nòmina i la bonificació per vacances, hauran d’esperar que se celebri el concurs per si la poguessin percebre a través la tresoreria de l’empresa. Si no fos així, “haurien de recórrer al Fons de Garantia Social (Fogasa) per intentar que els abonin l’última mensualitat i la indemnització que els correspon”, explica Moll, que confia que tots arribaran a cobrar.

Com ja va informar aquest diari, almenys 23 dels últims empleats de LM preveuen posar una demanda contra l’empresa aquesta setmana.

D’altra banda, Moll assegura que els casos d’exalumnes a qui s’ha continuat cobrant la quota del gener de l’acadèmia malgrat que va tancar el dia 3 “són puntuals i molt esporàdics”. Va ser el cas d’almenys una persona, que va denunciar que li van cobrar automàticament els 63 euros de la mensualitat. Moll explica que “es va donar l’ordre als bancs de parar tots els càrrecs, però amb algun hi ha hagut incidències i no s’ha pogut evitar”. L’advocat de l’acadèmia afirma que les persones afectades poden tornar el rebut sense inconvenients.

El centre va deixar ‘penjats’ uns 500 alumnes de totes les edats

El divendres passat, LM Idiomes va anunciar per WhatsApp als seus 500 alumnes –de totes les edats– el tancament imminent per raons “de salut i econòmiques”, per la qual cosa no reprendria les classes després del Nadal com així es preveia.