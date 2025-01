Un senglar es passeja pel barri de Cappont de Lleida, colpeja un cotxe i se’n va cap a l’Horta

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida i els Agents Rurals van buscar aquest dimecres al vespre sense èxit un senglar que va xocar contra un cotxe al barri de Cappont. L’incident, que va ser lleu, es va produir a la confluencia de l’avinguda Estudi General amb Pere de Cabrera, segons va informar la Urbana. L’animal va fugir cap a l’Horta.

Els fets van tenir lloc cap a les 19.00 hores, quan la Policia Local va rebre diverses trucades de ciutadans informant de la presència d’un senglar per la zona compresa entre l’avinguda Estudi General i el carrer Pere de Cabrera, a les proximitats del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana, que van comptar amb el suport d’efectius dels Agents Rurals. Testimonis van explicar que el senglar hauria colpejat un vehicle que es trobava al pàrquing universitari situat al carrer Pere de Cabrera.

Posteriorment l’animal se’n va anar cap a l’Horta, on la presència d’aquests mamífers ha augmentat en els últims anys, causant danys en cultius. Aquest any, entre els mesos de gener i agost, es van registrar 1.120 sinistres de trànsit a la demarcació per irrupció de la fauna en via. Són un 6% més que l’any passat i ja representen més del 40 per cent de la sinistralitat. A l’octubre, un motorista va morir al xocar amb la moto contra un senglar a l’Albagés.