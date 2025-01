Rebaixes a Renfe per viatjar en alta velocitat de Lleida a Andalusia a partir de 35 euros i al nord per 20

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia ferroviària Renfe ha llançat una campanya de rebaixes en la qual ofereix viatjar des de Lleida a Andalusia en AVE, Alvia i Intercity a partir de 35 euros i a ciutats del nord d’Espanya a partir de 20. Les ciutats que entren en aquesta promoció especial per viatjar des de Lleida són Bilbao, Pamplona, Sant Sebastià, Vitòria, Sevilla, Granada, Màlaga i Còrdova.

Actualment, el preu del bitllet per viatjar a les ciutats del nord té un preu base de 36 euros per anar a Bilbao, de 25 per a Pamplona i de 30 per a Sant Sebastià i Vitòria. D’altra banda, un viatge d’anada a Sevilla des de l’estació Lleida-Pirineus costa ara mateix entre 55 i 60 euros, el mateix que per anar a Granada, Màlaga i Còrdova, pel que amb aquesta promoció de Renfe el preu de l’abonament podria arribar a sortir gairebé per la meitat de preu. Altres destinacions que entren dins de la promoció són anar de Madrid a Lleida des de 21 euros, Barcelona-València des de 20 euros, i de Barcelona a Lió, Marsella per 39 euros i a Montpeller i Nimes per 29.

Aquestes tarifes base són per als bitllets de categoria Bàsic o Estàndard, que no admet canvis ni devolucions. Tanmateix, en aquesta campanya de rebaixes Renfe ofereix l’opció de canviar a la categoria Elige, que permet fer canvis al bitllet i seients més còmodes, pagant només un euro més.