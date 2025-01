Més queixes per l'estat d'un edifici d'Habitatge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una veïna de la Bordeta que viu en un bloc de lloguer gestionat per l’Agència Catalana de l’Habitatge al carrer Carrasco Formiguera denuncia el mal estat en el qual es troba l’edifici, amb humitats i goteres que afecten zones comunes i, assegura, pot ser un perill per a la salut. “Des de fa temps tenim humitats a la planta baixa que cada dia van avançant cap a la zona dels ascensors i pot provocar un curtcircuit o una cosa pitjor”, denuncia la veïna, que afegeix que els vidres del portal estan trencats des de fa mesos i que Habitatge no ha fet res per solucionar-ho. La tardor passada també va denunciar que va estar un mes sense rentadora i sense calefacció per “un nyap que van fer els obrers que va enviar Habitatge per solucionar un problema de canonades” que tenia des del 2022 i encara no han acabat de resoldre.