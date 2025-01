Una doctora d'un CAP de Lleida: “Estem desbordats”

Publicat per s. espín / M. Capdevila Verificat per Creat: Actualitzat:

“Estem desbordats”, va afirmar aquest dimecres Mònica Solanes, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i doctora del CAP Onze de setembre sobre la pujada de casos de grip. Va explicar que han de deixar de donar cobertura als casos més banals per així poder atendre els més urgents. Va manifestar que l’augment de l’activitat és molt considerable, tant a l’ambulatori com en visites a domicilis. I és que el 38% dels pacients que rep el CAP diàriament són adults que tenen la grip.

L'epidèmia de la grip a Lleida es dispara

La transmissió de la grip a Lleida segueix in crescendo i tant al pla, amb 274 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants, com a l'Alt Pirineu i Aran, amb 321, s'ha assolit el nivell molt alt i fins i tot ja s'ha superat el pic de l'any passat. Salut creu que la setmana vinent la incidència començarà a remetre.

La incidència de la grip a la demarcació de Lleida ha assolit el nivell molt alt, amb una taxa de 274,75 casos per cada 100.000 habitants en el pla i de 321,31 a l’Alt Pirineu i Aran. En ambdós regions sanitàries ja s’ha superat el pic registrat l’any passat, que a Ponent va ser de 255,28 casos per cada 100.000 habitants i a les comarques de muntanya, de 258,76, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). Salut considera que s’està arribant als nivells màxims i que la propera setmana començarà a remetre.

Un 39,34% de població vacunada, menys que l’any passat

La taxa global de vacunació contra la grip a Lleida és del 39,34%, per sota del 40,64% de la campanya passada, i ha anat en clar descens des del 48,33% del 2021, en plena pandèmia. Al Pirineu també és més baixa, del 38,65%, davant del 40% de l’any anterior. Mendioroz considera “una llàstima” que no hagi augmentat gaire la cobertura vacunal contra la grip (29% de la població general a Catalunya). A més, veu força “complicat” aconseguir un ús efectiu generalitzat i efectiu de la mascareta, de forma que recomana utilitzar-la per protegir vulnerables, per exemple, en centres sanitaris o residències.