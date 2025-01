La Paeria inicia un pla per restaurar la torre del Tossal de Moradilla

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha posat en marxa un projecte per restaurar la torre del Tossal de Moradilla, la paret oriental del qual es va desplomar a mitjans del novembre passat. Ho ha encarregat a l’arquitecta municipal Imma Castelló, que ahir va acudir a una jornada tècnica sobre el Tossal organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Va explicar que el pla de recuperació encara està en una fase molt incipient, però va afirmar que és prioritari per a l’ajuntament i que esperen materialitzar-lo durant aquest any.

“El patrimoni té un valor identitari molt significatiu; si es deixa perdre oblidarem part de la nostra identitat i d’on venim. Des del CECS portem més de cinc anys reclamant actuacions per salvar la torre”, va explicar l’arqueòleg Joan-Ramon González, que va posar de manifest la “necessitat urgent” de restaurar la construcció datada del 1849. Va valorar que “es poden aprofitar les mateixes pedres que van caure col·locant-les empastades amb morter de calç, una tècnica molt respectuosa que donaria estabilitat a la construcció encara que al principi es veuria que ha caigut, pel color blanc”. També va afirmar que la màxima prioritat ara és evitar que caigui la cantonada sud-oest.

Així mateix, González va indicar que en la jornada es va proposar crear “un petit recorregut senyalitzat per tot el Tossal, una manera de reivindicar-lo que ha de ser respectuosa i no agressiva amb la flora de la zona”. Així, el professor de la UdL Josep Antoni Conesa va explicar que la planta Plantago loeflingii, considerada en perill d’extinció des de finals del 2023, es va albirar per última vegada a Catalunya l’any 1993 al Tossal de Moradilla. “Les seues llavors poden quedar enterrades fins a una dècada, però no germinen si no hi ha pluges gaire potents durant la primavera”, va explicar. Si no es torna a veure en els pròxims 50 anys, aquesta planta originària de zones àrides d’Àsia es declararà extinta a Catalunya.