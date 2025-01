Un detingut per robar en quatre establiments de la Zona Alta de Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 21 anys que suposadament hauria robat a quatre establiments de la Zona Alta. Se l’acusa de quatre robatoris amb força, tres dels quals en grau de temptativa, i també de trencament de condemna, ja que en el moment de la detenció, estava incomplint una ordre d’allunyament a una dona. La policia va tenir coneixement dels fets dilluns passat a la matinada i van identificar a l’individu que va robar un pot de diners d’un restaurant de la plaça Ricard Vinyes després de trencar el vidre de l’aparador. Després hauria intentat trencar amb un objecte contundent els aparadors d’una cafeteria i una joieria a Bisbe Ruano, i d’una botiga a Torres de Sanui.

En aquests tres establiments el detingut va provocar danys ja que el detingut va fer servir un objecte contundent que va treure d'un contenidor de runa d'obra.

Agents del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d’Esquadra han localitzat i detingut aquest dimarts pels volts de les vuit del matí el sospitós al carrer Companyia. En el moment de la detenció, estava incomplint una resolució judicial al no respectar una ordre de no apropament a una dona, provocant també que se l’imputi per un delicte de trencament de condemna.

El detingut té nombrosos antecedents i passarà properament a disposició judicial.