Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar penalment dimecres a un conductor de 47 anys que va ser sorprès per un radar circulant a 129 quilòmetres per hora en un tram de 60 km/h de la carretera LL-11. El vehicle no va poder ser interceptat en el moment de cometre la infracció penal però el conductor va poder ser identificat i imputat per un delicte contra la seguretat viària.

Atropellat un ancià per un patinet elèctric a Lleida

D’altra banda, un home de 83 anys va resultar ferit aquest dijous al ser atropellat per un patinet elèctric a la rambla d’Aragó de Lleida, segons va informar la Guàrdia Urbana. L’accident va tenir lloc a mitja tarda quan un usuari d’un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) va envestir un vianant.

Fins al lloc van acudir la Urbana i SEM. El conductor del patinet era un menor d’edat. L’ancià va ser evacuat amb ferides de caràcter lleu. Els accidents amb patinets elèctrics s’han disparat en els últims anys a la capital del Segrià.