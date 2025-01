Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb EUROPOL, ha desmantellat una de les organitzacions criminals més grans dedicades al tràfic internacional de drogues a Espanya en l’operació "MILTRUCK FRENCHI". La xarxa, assentada principalment a Barcelona, operava a gran escala en el tràfic de cocaïna i posterior blanqueig de capitals. La investigació, desenvolupada en diverses fases des de 2022, ha culminat amb la detenció de 25 persones, la investigació d’unes altres vuit i la realització de 29 registres a Barcelona, Madrid, València, Màlaga i Cadis.

Durant els operatius, s’han confiscat més de 6 milions d’euros en efectiu, grans quantitats de droga, armes de guerra, multitud d’articles de luxe i vehicles d’alta gamma. L’organització utilitzava mètodes sofisticats per al tràfic de cocaïna, introduint la droga a Espanya a través de contenidors marítims de productes aparentment legals, com a maquinària industrial i fruites tropicals.

La xarxa operava amb una estructura jeràrquica ben definida, on cada membre tenia funcions clarament assignades: des d’inversors i testaferros fins personal portuari encarregat de facilitar l’extracció de la droga, passant per distribuïdors i encarregats del blanqueig dels beneficis. L’organització disposava d’una gran quantitat d’armament, la qual cosa la convertia en un greu risc per a la seguretat ciutadana.

Líder i lloctinents

A la cúspide d’aquest esquema jeràrquic es trobava el líder de l’organització sota l’àlies de "LUCKY", qui coordinava les operacions, mantenia el control sobre tota la xarxa i ocultava la seua implicació directa utilitzant un testaferro que actuava com a mitjancer en transaccions legals i béns adquirits amb diners il·lícits, sovint involucrant familiars. Sota el líder operaven dos lloctinents amb els àlies "BUGATTI" i "NEGRO", la qual cosa permetia a l’organització descentralitzar les operacions i minimitzar riscos en cas d’una intervenció policial, a més d’exercir funcions relacionades amb la importació i distribució de la droga.

Grups especialitzats

En la base operativa de la xarxa es trobaven tres grups especialitzats, si bé els líders s’asseguraven que cada nivell tingués un coneixement limitat dels altres grups amb l’objectiu de, arribat el cas, dificultar la desarticulació total de l’organització. En aquest sentit l’organització comptava amb personal portuari responsable dels moviments dels contenidors que contenien la mercaderia oculta en punts estratègics dins del port. També disposaven de "rescatadors", encarregats de recuperar i mobilitzar els carregaments després de la seua arribada i de distribuïdors, els qui garantien que la droga arribés als mercats locals i internacionals.

Cotxes confiscats dels membres de la banda criminal.Guàrdia Civil

Desenvolupament de la investigació

La investigació es va iniciar el 4 de gener de 2022, després de la intervenció a Lleida de 620 quilograms de cocaïna ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric, importat per una empresa panamenya. Gràcies a la col·laboració amb autoritats policials internacionals, es van establir alertes i sistemes de seguiment sobre els enviaments vinculats a l’empresa investigada. Això va permetre detectar connexions i ramificacions de l’organització.

Arran de les alertes generades en la primera fase, el 27 de juny de 2022 es va interceptar un nou enviament, aquesta vegada per l’aeroport de Madrid-Barajas, amb 200 caixes de pinyes destinades a l’empresa investigada. Al seu interior es van trobar més de 62 quilograms de cocaïna, la qual cosa va confirmar la continuïtat de l’activitat criminal. La droga va ser objecte d’una entrega controlada a Barcelona, permetent identificar membres de la xarxa i aprofundir en la investigació.

Confiscacions internacionals

A mesura que avançaven les indagacions, es van analitzar diferents informacions obtingudes durant la investigació, l’activitat del grup i les seues connexions internacionals. Durant aquest període, es van confiscar més enviaments de droga en diferents ports internacionals, entre ells: tres contenidors intervinguts a Panamà amb un total de 4.100 quilograms de cocaïna, i dos més a Espanya amb 700 i 1.600 quilograms de cocaïna al seu interior. Aquestes troballes van consolidar l’estructura delictiva de l’organització i la seua capacitat operativa.