Tallers de fotografia per a persones vulnerables

Els alumnes del cicle de fotografia de l’Escola d’Art Municipal organitzen tallers per a persones en risc d’exclusió usuàries dels serveis socials de la Paeria. S’emmarquen en el projecte “2,4 Fotografia participativa i social i s’efectuen a la seu de l’escola i al centre de dia Santa Clara. Per la seua banda, els edils d’Educació, Xavi Blanco, i d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, destaquen que aquesta iniciativa pretén empoderar aquestes persones i fomentar l’art i la fotografia com a eina de transformació i cohesió social.