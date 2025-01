Aprovada una moció per l'Horta de Lleida: "No podem continuar normalitzant el delicte que vulnera la nostra seguretat"

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria ha aprovat per unanimitat aquest divendres la moció que ha presentat la Plataforma Horta Segura per millorar la seguretat a l'Horta de Lleida. Durant la seua intervenció, l'advocat que assessora la plataforma, Pau Simarro, ha defensat que es "necessita un canvi al nostre sistema normatiu" per aturar la "creixent inseguretat i delinqüència". "No podem continuar acceptant i normalitzant el delicte que vulnera la nostra seguretat", "no acceptem que ens robin", ha afirmat Simarro, qui ha demanat als polítics que "estirin els seus braços" perquè "proposin a qui correspongui els canvis normatius que facin falta".

La moció de la Plataforma Horta Segura contempla demanar modificacions normatives que "permetin aturar aquesta creixent inseguretat i delinqüència a l’horta de Lleida" i "que facin possible l’agilitat processal en les detencions i empresonament dels delinqüents". També reclama canvis per fer possible la utilització de sistemes de vigilància (càmeres, tan privades com públiques, a els espais privats i públics) sempre que serveixin per reforçar la seguretat i que agilitzin el procés d’expulsió d’estrangers que delinqueixin i de desocupació d'habitatges. En aquest sentit, respecte als últims punts de la moció, el document ha estat aprovat per unanimitat però amb un "sí amb recels" d'ERC, mentre que el Comú ha votat a favor "malgrat no compartir algunes argumentacions de l'exposició".

L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha dit que el 7 de febrer està prevista la visita a Lleida de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per a una reunió amb els membres de la plataforma.

