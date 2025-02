La inspecció de Salut no troba faltes greus a Lestonnac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Salut Pública no ha trobat cap falta greu en la gestió del menjador del col·legi Lestonnac en la inspecció que ha fet aquesta setmana després que dimarts es trobessin cucs en algunes racions de llenties, arròs i verdures que van servir de primer plat a l’alumnat, segons van confirmar a aquest diari fonts del departament de Salut. La inspecció la va sol·licitar la mateixa direcció del centre després de tenir coneixement del que havia ocorregut i n’ha responsabilitzat l’empresa que gestiona el servei de menjador, Aramark. Dimarts, quan es van detectar els cucs, el centre va informar les famílies amb alumnes afectats i va activar el protocol establert i va informar-ne Salut, que va indicar al col·legi que no calia activar cap protocol d’emergència al no haver-hi risc per a la salut.

Val a recordar que aquesta és la segona incidència amb els aliments que té el menjador d’aquest col·legi en poc més de dos mesos, ja que el 20 de novembre de l’any passat alumnes van descobrir cucs en alguns filets de peix fresc, que podrien ser anisakis.

Dimarts passat des de la direcció del centre van apuntar que es plantegen canviar d’empresa per assegurar una millor qualitat i evitar que es repeteixin les incidències. Per la seua part, les famílies van mostrar el seu descontentament amb el servei del menjador i també volen un canvi d’empresa.