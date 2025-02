Demanen restaurar la Torre Patriot de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Lleida ha reclamat al govern municipal "que compleixi els acords aprovats en la moció d'ERC, Junts i el Comú en defensa del patrimoni de la Torre Patriot". Aquesta moció, que va ser aprovada per unanimitat al darrer ple, incloïa la necessitat de definir l'ús de la torre i posar en marxa una estratègia de protecció efectiva.

Segons ha afirmat la portaveu d'ERC, Jordina Freixanet, el grup no té constància que s'hagi fet cap pas concret després de més de dos mesos des de l'aprovació de la moció. Freixanet ha valorat que "no podem permetre que un espai d'aquest valor segueixi en l'oblit mentre l'ajuntament es dedica a fer grans anuncis buits de contingut".

La Torre Patriot, construïda l'any 1833, és un exemple de l'arquitectura tradicional associada a la vida pagesa de l'Horta de Lleida. Va servir com a habitatge d'una família pagesa, fins que el 1998 va ser expropiada per l'Ajuntament de Lleida per urbanitzar i construir nous edificis a la zona de Copa d'Or.

Tot i l'aprovació unànime de la moció per declarar la Torre Patriot com a Bé Cultural d'Interès Local i rehabilitar-la, l'ajuntament no ha fet gran cosa per protegir aquest immoble, malgrat les propostes i queixes veïnals i d'entitats.