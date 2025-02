Una Boqueria, la proposta d'alumnes per a l'antiga estació d'autobusos de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un mercat gastronòmic, un centre de lleure, un complex esportiu i una sala d’estudi són algunes de les propostes d’una trentena d’alumnes d’Ilerna per transformar la vella estació de busos del carrer Saracíbar. Cursen primer del grau superior d’Administració i Finances i durant dos setmanes han treballat en les seues propostes per al projecte participatiu Imaginem, que definirà els nous usos del baixador a partir de l’obertura de la nova estació, prevista per al 2026.

“Plantegem el mercat de Sant Anastasi per impulsar la restauració i els productes locals, partint de referents com la Boqueria de Barcelona, i també hi hauria un escenari per portar a terme xarrades professionals i espectacles gastronòmics”, van explicar Chaymaa, Adrià, Alisson i Ana Maria. Ahir van presentar la seua proposta davant del regidor de Participació, Roberto Pino, que va valorar que “és molt interessant perquè va molt alineada amb la nostra proposta de potenciar la marca Horta”.

Un altre grup també proposa un mercat de productes de proximitat. “L’estació està en un punt estratègic i hem plantejat espais per a degustacions i tallers de cuina”, va afirmar la Júlia, la seua portaveu.

“Hem ideat The Spot, un centre de lleure per a joves, famílies i turistes amb karts elèctrics per no molestar els veïns, màquines recreatives i una pista de bitlles”, van presentar el Jan, el Pau i el Dani. Un altre grup voldria una sala d’estudi oberta les 24 hores “perquè les biblioteques tenen horaris molt limitats”, va afirmar l’Ikhlas, i un altre proposa “un centre esportiu multifuncional”, va explicar la Núria.

El professor i cap del departament d’Administració i Màrqueting del centre, Xavier Capdevila, va explicar que els alumnes “han tingut en compte els requisits tècnics, la legislació, la forma jurídica i les inversions” en els seus projectes i va assegurar que “plantejar una solució a un problema real els ha motivat molt més”.

D’altra banda, Ilerna serà present en la pròxima edició de FormaOcupa amb xarrades i una dotzena de tallers.