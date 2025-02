Declara que un home li va clavar un ganivet en un pub de Tàrrega després de negar-se a donar-li diners

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'home ferit el 22 de gener del 2023 en un pub de Tàrrega ha declarat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que l'acusat li va demanar que li donés "tot el que tingués a les butxaques" i que, en negar-s'hi, l'individu li va clavar un ganivet a la panxa i va fugir. La víctima ha relatat que l'agressió va passar als lavabos, on no hi havia càmeres, i va ser molt ràpida. Després, ha explicat que va sortir malferit al carrer, on va tornar a veure l'agressor i el va identificar davant el vigilant que controlava l'accés al local. Durant el judici, tant aquest treballador com la víctima han assenyalat l'acusat com l'autor dels fets. El judici, però, s'ha suspès fins al 25 de febrer perquè declari un segon vigilant que no s'ha localitzat.

Aquell dia també està previst que declari el processat, atès que la defensa ha sol·licitat que fos l'últim a fer-ho. La Fiscalia i l'acusació particular li demanen 13 anys i quatre mesos de presó pels delictes de temptativa d'homicidi i robatori amb intimidació.

Durant la vista, la víctima ha explicat que li van haver de trasplantar el fetge arran de l'agressió, que encara rep tractament i que periòdicament ha d'ingressar a l'hospital. A més, ha afirmat que no ha pogut tornar a treballar.

La víctima ha explicat que el dia dels fets va anar al pub Mykonos per "prendre alguns cubates" i que, abans d'anar-se'n cap a casa, va anar al lavabo de l'establiment. Segons ha declarat, l'acusat es trobava allà parlant amb més gent, de sobte va tancar la porta amb el peu, es va quedar cara a cara amb ell i li va dir que li donés "tot el que tingués a les butxaques". "Vaig dir-li que no tenia res, va treure el ganivet, me'l va clavar i ell i la resta de persones se'n va anar", ha detallat.

En sortir a l'exterior, pels volts de dos quarts de sis de la matinada, la víctima ha explicat que va veure l'agressor a fora, que el va assenyalar amb el dit i que va dir-li al vigilant que controlava l'accés que era ell qui l'havia "punxat amb un ganivet". A continuació, ha afirmat que l'agressor es va posar una caputxa i va marxar.

Aquest vigilant de seguretat ha declarat que va veure que l'agressor duia a la mà un ganivet "negre, amb una serra i tacat de sang", però que no va saber reaccionar i l'individu va fugir. El vigilant ha afirmat que feia temps que coneixia la víctima, perquè hi havia coincidit amb altres locals on treballava, i ha confirmat que va trucar-li quan encara estava ingressat a l'hospital per interessar-se pel seu estat de salut. Amb tot, ha negat que fossin amics.

La defensa, però, ha argumentat que la víctima i aquest vigilant "tenien una relació d'amistat entre ells", i ha insistit que al local hi havia més persones dominicanes i amb un pentinat afro, com l'acusat. Per això, ha descartat renunciar a la declaració del segon vigilant de seguretat que hi havia al local i que no ha comparegut. Segons l'advocada, aquest home podria aportar una versió "neutral" dels fets.

Durant la vista, una cambrera ha corroborat que el processat va ser aquella nit al pub i que el coneixia perquè freqüentava "de tant en tant" el local. La dona ha declarat que, a partir de la descripció que li va donar el vigilant de seguretat, va buscar el seu perfil d'Instagram i el va facilitar als agents policials.

També ha declarat com a testimoni un amic de l'acusat. L'home ha explicat que van estar plegats tota la nit a la discoteca, fins que el processat es va acomiadar d'ell perquè li va dir que "el venien a buscar per anar cap a Salou". Aquest testimoni ha assegurat que no el va veure entrar als lavabos i que no va ser conscient que algú havia resultat ferit a la discoteca fins que va veure la víctima ajaguda en un banc al carrer.

Els mossos que van prendre declaració a la víctima a l'hospital han declarat que van retornar-li la cartera i que ell hi va trobar a faltar 150 euros. També han explicat que li van mostrar fotografies de vuit possibles sospitosos i que va identificar l'individu que tenien detingut com la persona que l'havia apunyalat. A instàncies de la Fiscalia, l'agredit ha tornat a reconèixer l'acusat a la sala de vistes, però ho ha fet a través d'una mampara amb vidre perquè no volia veure's cara a cara amb ell.

Per la seva banda, dues metges forenses han explicat que la ferida per arma blanca a la paret abdominal va provocar a la víctima una forta hemorràgia que, en cas de no haver-se atès ràpidament, li hauria produït la mort. El judici està previst que continuï el 25 de febrer a l'Audiència de Lleida.