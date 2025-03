El piròman del barri de Cappont de Lleida va cremar la casa al discutir amb altres okupes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra buscaven ahir l’home que dilluns a la nit va calar foc a una casa okupada del carrer Maria Montessori en el qual hi havia quatre homes que van resultar intoxicats, tres d’ells de caràcter crític (vegeu SEGRE d’ahir). Ja ha estat identificat: un jove de 24 anys que recentment havia sortit de la presó. Els investigadors tenen com a principal hipòtesi que l’individu– que havia viscut a la casa com a okupa– es va discutir amb la resta d’homes que hi havia a l’immoble.

Pel que sembla, els va dir que aquest espai era seu i que havien d’anar-se’n d’allà. Davant de la seua negativa, va marxar i, pel que sembla, va calar foc amb algun líquid inflamable sense que els quatre homes que hi havia a l’interior se n’adonessin. Un d’ells va aconseguir escapar-se i va resultar ferit de poca gravetat.

El seu testimoni ha estat clau per identificar el piròman i aclarir el que va ocórrer. De fet, tots ells compten amb antecedents. Si el presumpte autor és detingut, presumiblement serà imputat per un delicte d’incendi en concurs amb quatre temptatives d’homicidi. Especialistes en incendis estructurals dels Mossos tenien previst inspeccionar ahir l’immoble, que va quedar precintat.

Quant als ferits, van resultar intoxicats per inhalació de fum, amb tres d’ells evacuats amb pronòstic crític. A més, ahir hi va haver un segon evacuat a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que compta amb una unitat terapèutica hiperbàrica, per facilitar que es recuperi.

Per la seua part, la Paeria requerirà al propietari de l’immoble que asseguri l’estabilitat de l’habitatge, arregli els elements afectats pel foc i que tanqui la parcel·la per evitar que s’hi pugui accedir.

Els serveis tècnics incoaran el corresponent expedient d’ordre d’execució i, per ara, no s’aprecia cap perill i és necessari que els cossos de seguretat finalitzin les tasques d’investigació.

Un altre aldarull a l’immoble amb un home fa menys d’un any

En aquest immoble es va viure un aldarull similar fa menys d’un any, concretament el 22 d’abril del 2024. Els Mossos d’Esquadra van haver de reduir un home que va calar foc a la seua casa, es va atrinxerar i va atacar els policies amb un bat de beisbol . L’individu, que pel que sembla tenia les facultats mentals alterades, va ser evacuat pel SEM.

Els fets van ocórrer cap a les 19.00 hores. Els serveis d’emergència van ser alertats d’un incendi. A l’arribar-hi, es van trobar un home que havia calat foc i s’havia atrinxerat a la terrassa. Es dona la circumstància que els Mossos ja havien acudit un dia abans a l’habitatge perquè el resident s’havia mostrat violent amb els seus familiars.

Llavors va començar una negociació i li van col·locar una escala perquè baixés. Hi va haver diversos intents. Els agents es van protegir amb escuts.

Finalment, cap a les 19.50 hores l’home, que portava un martell i un bat de beisbol, va baixar però, quan van intentar calmar-lo, va atacar els agents, que es van abalançar sobre ell per reduir-lo. Sanitaris del SEM el van atendre in situ i el van traslladar a un centre hospitalari.