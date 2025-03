Presó per al jove que va calar foc a una casa okupada a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional sense fiança per al jove de 24 anys detingut dijous acusat de calar foc en una casa okupada del carrer Maria Montessori de la capital del Segrià dilluns a la nit. La causa està oberta per suposats delictes d'incendi, homicidi en grau de tempativa i lesions.

L’arrestat havia sortit recentment de la presó. L’individu –que havia viscut a la casa com a okupa– es va discutir amb la resta d’homes que hi havia a l’immoble. Pel que sembla, els va dir que aquest espai era seu i que havien d’anar-se’n. Davant de la seua negativa, va marxar i presumptament va calar foc a la casa amb algun líquid inflamable sense que els quatre homes que hi havia a l’interior se n’adonessin. Un d’ells es va aconseguir escapar i va resultar ferit de poca gravetat, cosa que ha estat clau per aclarir l’ocorregut. Els altres tres van ser rescatats pels Bombers, Mossos i la Guàrdia Urbana. Van resultar ferits crítics i dos van ser evacuats a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.