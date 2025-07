La ciutat de Lleida està a punt de recuperar un dels seus edificis més emblemàtics. El Palau de Vidre, situat als Camps Elisis, ja mostra la seva nova cara després d'un ambiciós projecte de rehabilitació que transformarà completament aquest espai. La reforma, que va començar el setembre de 2023, incorpora elements distintius com les grans lletres de colors amb el nom a l'entrada principal, donant una nova identitat a aquesta construcció que representa un testimoni arquitectònic del brutalisme dels anys 60.

Aquest projecte de renovació, que s'havia de completar en un any, ha necessitat una pròrroga de cinc mesos i mig a causa de complicacions burocràtiques en el procés d'adjudicació i per la necessitat d'implementar treballs complementaris per reforçar l'estructura. Els tècnics van detectar ciment aluminós a l'edifici, un material que pot presentar problemes estructurals amb el pas del temps, fet que va obligar a intervenir amb més profunditat del previst inicialment.

Una joia arquitectònica amb nova vida

Construït l'any 1965, el Palau de Vidre va ser considerat un referent en innovació constructiva i tecnològica dins del corrent arquitectònic del brutalisme. La seva estructura característica de formigó amb tancaments de vidre li va valer el seu nom popular i li va conferir un caràcter únic al parc dels Camps Elisis. Aquesta singularitat ha fet que estigui catalogat com a edifici patrimonial pel seu valor històric i arquitectònic.

Així ha canviat la seva façana 👇

El Palau de Vidre, abans de la reforma.SEGRE

Una vista del Palau de Vidre de Lleida reformat.Magdalena Altisent

L'entrada principal del Palau de Vidre de Lleida aquest dimecres.Magdalena Altisent

Fins ara, l'edifici ha estat gestionat per Fira de Lleida, però el projecte actual pretén diversificar els seus usos i convertir-lo en un espai multifuncional que serveixi millor a les necessitats de la ciutadania del segle XXI. La multifuncionalitat és precisament un dels eixos centrals d'aquesta renovació.

Un projecte sostenible amb millores substancials

El projecte de rehabilitació compta amb un pressupost total de 6 milions d'euros, dels quals la meitat provenen del Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics (Pirep) finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea. L'altra meitat de la inversió, 3 milions d'euros, l'assumeix directament la Paeria de Lleida.

Una de les característiques més destacades de la reforma és l'aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Les millores implementades permetran reduir el consum energètic en més d'un 60%, una xifra considerable que posiciona aquest edifici com un exemple de rehabilitació sostenible. A més, s'ha incorporat un magatzem específic per a la gestió de residus, reforçant així el compromís mediambiental del projecte en totes les seves dimensions.

Espais versàtils per a múltiples usos ciutadans

La polivalència és un altre dels pilars fonamentals d'aquesta renovació. L'edifici ha estat concebut per adaptar-se a diferents esdeveniments i evolucionar segons les necessitats futures de la població lleidatana. La distribució dels espais s'ha organitzat de manera funcional:

A la planta baixa es mantindran els usos firals que tradicionalment ha tingut el Palau de Vidre, però s'ampliarà per acollir també activitats esportives en un gran espai diàfan. Aquesta àrea contribuirà a impulsar i dinamitzar els Camps Elisis com a centre d'activitat ciutadana.

La primera planta oferirà diversos serveis d'alt valor per a la comunitat, com una sala de conferències amb capacitat per a 200 persones, un hotel d'entitats que servirà com a seu per a diverses associacions ciutadanes, la seu permanent de la federació d'associacions de veïns o un espai de coworking per a emprenedors i professionals

Una transformació arquitectònica respectuosa

Des del punt de vista arquitectònic, la proposta ha buscat respectar l'essència original de l'edifici mentre es millora la seva funcionalitat. S'ha generat un porxo d'accés a la façana oest que posa en valor la geometria característica de l'estructura. També s'ha creat un accés principal i un altre de secundari per la façana est, facilitant la circulació de visitants.

Una de les modificacions més significatives ha estat la creació d'un accés a peu de carrer a la planta baixa, que millora considerablement l'accessibilitat i permet un control més eficient dels accessos.

Els Camps Elisis, un entorn privilegiat

El Palau de Vidre es troba integrat als Camps Elisis, un dels parcs urbans més emblemàtics de Lleida. Aquest espai verd, situat al barri de Cappont, combina àrees de jardins d'estil francès i romàntic anglès, construïts sobre terrenys originalment boscosos. El parc, que també allotja la Font de la Sirena i un quiosc de música d'estil modernista, està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Val a dir que a l'emplaçament on precisament hi ha el Palau de Vidre hi havia, anteriorment, un estany avui òbviament desaparegut, en el qual s'hi podia fins i tot navegar.