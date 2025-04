Imatges: Aquest és el deplorable estat de la presó de Lleida

Fa més de 30 anys que el pavelló està destinat a tallers, per la qual cosa els interns no poden fer-hi activitats lúdiques, segons funcionaris.

El centre penitenciari de Ponent, a Lleida, es troba en un estat deplorable després d’anys de deficiències estructurals i manca d’inversions. Malgrat els dubtes de la Generalitat durant el govern d’Aragonès sobre si reformar-lo o construir-ne un de nou, l’actual executiu d’Illa ha decidit estudiar el seu trasllat fora de la ciutat. Així ho va anunciar el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en una entrevista a SEGRE , on va reconèixer que el centre presenta mancances importants que afecten la dignitat dels interns i del personal penitenciari. Tot i que el trasllat no està inclòs en el pla d’inversions actual, el Govern ha encarregat un estudi per analitzar-ne la viabilitat, responent així a la voluntat de l’Ajuntament de Lleida i a la necessitat d’unes instal·lacions adequades.

Escala d’accés al DERT.

La Generalitat s’obre a estudiar el trasllat de la presó fora de Lleida

Estat d’unes dutxes.

Humitats.

Estat d’un lavabo.

Una de les cel·les.

Canonades en un dels despatxos.

Un forat tapat en un despatx. - JUSTÍCIA