Les places de pàrquing a Lleida: una inversió rentable

Els aparcaments a la ciutat de Lleida s'estan convertint en una opció d'inversió cada vegada més atractiva. Els agents de la propietat immobiliària consideren que adquirir un pàrquing per llogar-lo és una bona alternativa econòmica, ja que existeix una demanda real a la ciutat i, a diferència dels habitatges, el seu preu no està sotmès a regulacions normatives, tributa menys i rarament presenta problemes d'ocupació il·legal.

El cost d'adquisició d'una plaça de pàrquing a Lleida varia significativament segons la ubicació, amb preus que van des dels 5.000 fins als 30.000 euros, representant aproximadament entre un terç i un quart del cost d'un habitatge. Aquesta variació està directament relacionada amb la disponibilitat d'estacionament a cada zona. Pel que fa al lloguer, els preus oscil·len entre els 50 euros a barris més allunyats del centre i els 100 euros a les zones cèntriques, segons indiquen fonts del sector immobiliari.

A tall d'exemple, al mercat actual trobem places en venda a Llívia per 5.000 euros, al carrer Jeroni Pujades de Pardinyes per 5.500 i al Clot per 7.000 euros. A Cappont, els preus varien segons la facilitat d'aparcament de la zona, des dels 6.000 euros a Pere de Cabrera fins als 23.000 euros al carrer Riu Besòs. Les zones més exclusives com Serra de Prades a la Zona Alta i Joc de la Bola presenten els preus més elevats, amb 30.000 i 29.700 euros respectivament.

Augment de l'interès inversor

Jordi Piqué, de Finques Farré, confirma que el preu està directament vinculat a la demanda d'aparcament a cada zona i assenyala que, tot i que actualment no existeix una gran cultura d'inversió en places de pàrquing per llogar, és habitual que les famílies adquireixin dues places quan compren un habitatge, preveient la necessitat d'un segon vehicle.

Per la seva banda, Josep Maria Esteve, president dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), considera que la compra de pàrquings esdevindrà un "refugi" per als inversors per diversos motius: no estan subjectes a la normativa que regula el preu del lloguer d'habitatges, tenen una càrrega fiscal més reduïda i pràcticament no presenten problemes d'okupacions. De fet, Esteve explica que ja estan rebent trucades de veïns interessats en adquirir només places d'aparcament en edificis en construcció a zones com Baró de Maials a Pardinyes.

Perspectives de futur