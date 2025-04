El preu dels pisos a Lleida puja un 9,1% interanual

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El mercat immobiliari a Lleida ha experimentat un notable encariment durant el primer trimestre de l'any, amb un increment del 9,1% en el preu de l'habitatge respecte al mateix període de l'any anterior. Segons les dades publicades per la societat de taxació Tinsa, el valor mitjà se situa actualment en 1.154 euros per metre quadrat, el que suposa aproximadament 103.860 euros per un pis estàndard de 90 metres quadrats. Tot i aquest increment, els preus encara es mantenen un 32,1% per sota del màxim històric registrat l'any 2008.

Aquest augment del 9,1% situa Lleida al capdavant de les demarcacions catalanes pel que fa a l'encariment de l'habitatge, superant Tarragona (7,7%), Girona (7%) i Barcelona (6,8%). Cal destacar que l'increment a la província lleidatana també supera la mitjana estatal, que se situa en un 7,5%. A la ciutat de Lleida, el cost mitjà és de 1.282 euros per metre quadrat (aproximadament 115.390 euros per un habitatge de 90 metres quadrats), amb un augment interanual més moderat del 4%. En comparació amb els valors màxims del 2008, els preus a la capital del Segrià són encara un 38,9% més econòmics.

Evolució trimestral i accessibilitat hipotecària

Durant el primer trimestre d'enguany, els preus han continuat la seva tendència alcista amb un increment del 0,9% a la capital i un 1,7% a la província. Pel que fa a l'accés a l'habitatge, la hipoteca mitjana a Lleida se situa en 109.767 euros, amb una quota mensual de 424 euros, la més assequible de tot Catalunya. Aquest nivell de preus permet que les famílies lleidatanes destinin només un 20,4% de la renda disponible al pagament del primer any d'hipoteca, una dada que reflecteix una millor accessibilitat a l'habitatge en comparació amb altres zones de Catalunya.