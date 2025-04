El lloguer mensual d'una plaça de pàrquing a Lleida varia entre 50 i 100 euros depenent de la zona

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El mercat immobiliari d'aparcaments a Lleida mostra una àmplia variació de preus que reflecteix la realitat de cada barri i les seves necessitats d'estacionament. Segons dades del sector, el cost d'adquisició d'una plaça de pàrquing a la capital del Segrià se situa entre els 5.000 i els 30.000 euros, el que representa aproximadament entre un terç i un quart del valor d'un habitatge a la ciutat. Pel que fa al lloguer, les tarifes mensuals oscil·len entre els 50 euros als barris més perifèrics i els 100 euros a les zones cèntriques.

L'oferta actual mostra exemples concrets d'aquesta disparitat. A Llívia es poden trobar places per 5.000 euros, mentre que al carrer Jeroni Pujades de Pardinyes els preus se situen en 5.500 euros i al Clot arriben als 7.000 euros. A Cappont, un dels barris amb més demanda, una plaça davant la zona d'estacionament lliure del campus universitari té un preu de 6.000 euros, però en carrers on l'aparcament és més complicat, com Quatre Pilans o Riu Besòs, els preus augmenten significativament fins als 17.200 i 23.000 euros respectivament.

Les zones més exclusives

La Zona Alta i el Joc de la Bola es consoliden com les àrees on el preu de les places d'aparcament assoleix el seu màxim, amb valors que arriben als 30.000 euros al carrer Serra de Prades i 29.700 euros a la zona del Joc de la Bola. Aquesta diferència de preus està directament relacionada amb la dificultat per trobar aparcament gratuït al carrer i amb la demanda específica de cada zona, factors que determinen la valoració d'aquestes propietats al mercat lleidatà.