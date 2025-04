La Paeria de Lleida preveu 2,3 milions per adequar el Xalet dels Camps Elisis

L’edifici del Xalet dels Camps Elisis està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. - MAGDALENA ALTISENT

La Paeria calcula que les obres d’adequació per a usos culturals de l’edifici modernista de l’antic cafè teatre dels Camps Elisis, més conegut com el Xalet i en desús des del 2016, tindran un cost de 2.334.974,26 euros i preveu sol·licitar a la Generalitat una subvenció de 789.900 euros per finançar-ne una part. La resta, 1,54 milions, l’aportaria l’ajuntament de fons propis o amb una operació de crèdit.

La junta de govern local del passat dia 3 va incloure en l’apartat d’assumptes d’urgència l’aprovació d’aquesta sol·licitud, a petició de la direcció tècnica de Turisme i de l’arquitecte municipal, per a la convocatòria de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponents al període 2025-2029. El govern municipal estima una distribució d’aquest projecte en tres anualitats a partir de l’any vinent, destinant 852.930 euros el 2026 (552,930 procedents de l’ajuda de la Generalitat), 622.537,13 el 2027 (tots de fons propis), i 859.507,13 el 2028 (236.970 de la subvenció).

El Xalet dels Camps Elisis és obra de Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera i Gatell i va ser inaugurat el 1926, de manera que la intervenció arquitectònica coincidiria amb el centenari de l’edifici. La seua transformació per acollir els nous usos culturals forma part de l’estratègia de recuperar el patrimoni històric i de restituir els Camps Elisis com a parc central de la ciutat.

L’anterior govern d’ERC i Junts preveia una rehabilitació pressupostada en 355.957 euros, dels quals el departament de Cultura de la Generalitat aportaria 178.000 i la resta, l’ajuntament. Al llarg de la seua història, aquest edifici ha estat teatre, espai firal, bar restaurant, seu de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol i discoteca. Fa 9 anys que està tancat, després d’haver estat okupat i saquejat, i ara està ple de pintades.