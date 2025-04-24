Endesa allibera 92 metres cúbics per segon a Lleida ciutat
La companyia elèctrica manté al màxim rendiment totes les centrals hidroelèctriques del Segre, la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana mentre gestiona el desembassament
Endesa ha intensificat la gestió hidrològica a les conques lleidatanes amb l'alliberament de 92 metres cúbics per segon a la zona de la Mitjana de Lleida ciutat, segons va informar ahir la companyia energètica. Aquest cabal forma part d'una operació més àmplia que inclou també el desembassament de 56 metres cúbics per segon a les comportes de Balaguer.
La gestió hídrica s'estén per totes les conques de la demarcació de Lleida. Fonts de la companyia van confirmar que actualment totes les centrals hidroelèctriques que Endesa opera al Segre (Oliana), a la zona baixa de la Noguera Pallaresa i a la Ribagorçana estan funcionant al 100% de la seva capacitat. Paral·lelament, s'estan executant operacions de desembassament al pantà de Sopeira, situat a la conca de la Ribagorçana.
Aquesta actuació s'emmarca dins del protocol habitual de gestió dels recursos hídrics que Endesa implementa a les conques fluvials on opera. La regulació dels cabals resulta fonamental tant per a la producció elèctrica com per al manteniment de l'equilibri hidrològic a la regió, especialment en èpoques amb majors precipitacions o desglaç.
