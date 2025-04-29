SEGRE

Les escoles catalanes estaran obertes aquest dimarts

S'espera que puguin funcionar amb "normalitat"

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que aquest dimarts "les escoles estaran obertes" i s'espera que puguin funcionar amb "normalitat".

