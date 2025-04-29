SEGRE

La xarxa elèctrica a Catalunya funciona amb total normalitat, segons Endesa

La companyia elèctrica informa que s’ha reprès el 100% del servei després de l’apagada

Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l’empresa han indicat que ja s’ha pogut reprendre el 100% del servei després de l’apagada de dilluns, que va afectar tot l’Estat espanyol i Portugal.

Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l’Estat espanyol, Red Eléctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s’atén. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal.

