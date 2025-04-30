Comença el viacrucis judicial per reclamar: “tot depèn de la redacció de la pòlissa”
Els afectats per les interrupcions de serveis causats per l’apagada s’enfronten a una enrevessada situació que, fins a la data, continua sense tenir responsable principal
Els afectats per la deficient prestació de serveis derivats de la gran apagada de dilluns es troben davant d’una enrevessada situació jurídica: les empreses que poden reclamar resulten ser, en la majoria dels casos, damnificades d’altres. Les companyies elèctriques, al seu torn, poden acabar sent-ho també de qui resulti finalment responsable del tall de llum generalitzat que va afectar tota la península.
No obstant, aquesta fuga de responsabilitats també té gateres, com ahir advertia la consultora Selectra sobre l’apagada de la telefonia mòbil i internet. “Sorprèn i és criticat que no hagin funcionat les bateries de suport dels serveis auxiliars de telecomunicacions, deixant desconnectat gairebé tot el país, tret d’alguns usuaris que mantenien una connexió intermitent”, va advertir en un comunicat.
Una cosa similar va ocórrer amb les alarmes, entre les quals només les que tenien “sistemes moderns” i “bateries de suport” van poder “continuar funcionant autònomament, mínim quatre hores”. Les seues fallades serien, en aquest cas, vinculables amb els robatoris o desperfectes soferts en la propietat durant l’apagada.
L’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) va recordar que si al final el perjudici “es deu a una circumstància extraordinària o causa de força major, els consumidors no seran indemnitzats” per ells. No obstant, l’entitat recomana “recopilar proves per a una posterior reclamació”.
En cas de fallades en serveis de transport, l’usuari té dret al reemborsament del bitllet o viatjar en un altre servei, però no a rebre compensacions.
Finalment, en el cas de les assegurances tot depèn de la redacció de la pòlissa. Reclamar per aliments deteriorats requereix el tiquet de compra i proves del deteriorament.