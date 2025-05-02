Mossos i Urbana coordinaran les seues actuacions al barri de la Mariola de Lleida
Sindicats policials reclamen que l'agressió a mossos el cap de setmana passat marqui un "punt d'inflexió" i critiquen la "pèrdua d'autoritat" del cos
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantindran la presència policial constant i coordinaran les seues actuacions per garantir la seguretat en l’entorn del carrer Júpiter, al barri de la Mariola, arran de la baralla del cap de setmana passat que va implicar centenars de persones i va deixar 6 mossos ferits.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, s’han reunit aquest divendres amb comandaments policials de la Urbana, on han analitzat la situació al barri i les pròximes actuacions després de la baralla, segons el consistori.
Per això, Morón ha explicat que es realitzaran diverses reunions de coordinació per actuar de forma conjunta amb els Mossos, examinant la problemàtica que hi ha en aquest punt específic del barri i "dissenyar actuacions tant policials com des d’altres àmbits de l’Ajuntament" que es puguin dur a terme per millorar la situació i la seguretat.
Sindicats policials reclamen que l'agressió a mossos marqui un "punt d'inflexió"
De la seua banda, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-Fepol) han reclamat que l'agressió que van patir diversos mossos al barri de la Mariola de Lleida la matinada de diumenge a dilluns suposin "un punt d'inflexió" perquè el cos comenci a recuperar el "principi d'autoritat" que afirmen que han anat perdent en els darrers anys. Així ho han expressat en un comunicat conjunt per valorar la reunió que han mantingut aquest divendres amb la prefectura, la direcció general i els comandaments de la Regió Policial de Ponent arran dels fets de Lleida en què sis mossos van resultar ferits de diversa consideració.
Els dos sindicats policials han fet una bona valoració de la trobada i han "agraït la sinceritat" amb la qual, segons afirmen, s'han expressat els comandaments policials. "Parlar d’increment de la violència a Catalunya, d’actituds cada vegada més hostils vers la força policial, de la pèrdua de mediació o de la manca de dimensió de les unitats policials és d’agrair ja que fins ara, no s’havia parlat en aquests termes".
Com ja van denunciar en un altre comunicat a principis de setmana, consideren que els fets de la Mariola, però també d'altres com els incidents a Salt, Font de la Pólvora, Mataró, o Vic, no són "casos aïllats o puntuals" i que tots tenen com a denominador comú "la pèrdua d'autoritat dels cossos policials". Una pèrdua que, asseguren, es deu a les "decisions polítiques que s'han pres en els darrers anys". Per exemple, critiquen que cada vegada tenen "menys i pitjor" material per "evitar el cos a cos i garantir la distància en l'aplicació de la força".
Per tot plegat, afirmen que l'agressió policial a Lleida ha de suposar "un punt d'inflexió". "Amb els fets de la Mariola hem arribat al límit, a partir d'avui és imprescindible recuperar el principi d'autoritat", han expressat. També han demanat que els responsables dels fets "paguin les conseqüències màximes que preveu la llei".
Els sindicats policials han convocat una concentració el dilluns 5 de maig al migdia davant la comissaria de Lleida per denunciar l'agressió als agents. De moment, la protesta té el suport dels sindicats SAP-Fepol, SME-Fepol, USPAC i Sicpol.
