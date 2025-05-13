La Federació de Veïns veu la ciutat “descuidada” i demana millores
“És una pena i s’ha de buscar una solució, un major manteniment”
El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, es va mostrar partidari d’exigir a la concessionària de jardineria de la ciutat que efectuï correctament la seua feina, encara que sigui a la recta final ja que al juny començarà el nou contracte.
“Si es paga per un servei, s’ha d’exigir que es faci bé i si no, està bé que la Paeria prengui mesures”, va remarcar, i va subratllar que la jardineria de la ciutat està “descuidada”, fins i tot en zones renovades. “És una pena i s’ha de buscar una solució, un major manteniment”, va incidir, encara que també va lamentar l’“incivisme” d’alguns ciutadans, que roben plantes de parterres o jardineres de zones verdes.