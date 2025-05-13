URBANISME
Instal·len els fonaments del nou edifici de l’estació d’autobusos de Lleida
A l’interior s’ubicaran les oficines i taquilles de la nova terminal
Les obres de la nova estació d’autobusos al carrer Príncep de Viana de Lleida no paren ni per la festa major i ahir hi havia operaris que aixecaven els fonaments del nou edifici que estarà al costat dels Docs.
A l’interior s’ubicaran les oficines i taquilles de la nova terminal, així com l’entrada tant per a vehicles com per a vianants, que donarà a la plaça de l’estació de trens. La previsió és que els treballs estiguin acabats l’any que ve.