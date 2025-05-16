PAERIA
Larrosa demana connectar amb tren l’aeroport d’Alguaire, la ciutat i Torreblanca
Proposa que sigui a través de la Saira, per millorar la competitivitat de les empreses de Lleida. Reclama que l’ajuntament passi a formar part del consell d’administració del complex aeronàutic
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va reclamar ahir que l’aeroport d’Alguaire tingui connexió ferroviària amb la ciutat i el futur polígon industrial de Torreblanca a través de la Saira per millorar la mobilitat de persones i mercaderies. Una petició que va fer a la conferència Lleida avança a la Llotja, a la qual van assistir representants del teixit empresarial, polític i social de Lleida i la seua àrea d’influència i en la qual va analitzar la situació actual i les perspectives econòmiques i de promoció de la ciutat. Així mateix, va assegurar que pròximament la capital “experimentarà els canvis més importants dels últims trenta anys”.
Sobre la nova connexió ferroviària, Larrosa va detallar que s’hauria de fer a través de la Saira, amb 8 quilòmetres de via que unirien l’aeroport amb la línia fèrria que passa per Raimat, “una inversió relativament senzilla de fer i que ja hauria d’estar a l’agenda dels governs de Madrid i Barcelona”. Va assenyalar que ja ha transmès aquesta necessitat “informalment” al departament de Territori, ja que permetria dotar Lleida de més competitivitat al tenir connectat l’aeroport amb la futura estació intermodal del polígon de Torreblanca. En aquest sentit, va posar com a exemple que “l’altre dia una empresa del sector fructícola de Lleida ens va dir que ha iniciat una línia d’exportacions al sud-est asiàtic i que ho volien fer per avió”.
Així mateix, va dir que la connexió ferroviària a través de la Saira haurà d’estar reflectida en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Paral·lelament, Larrosa també va demanar que la Paeria formi part del consell d’administració de l’aeroport. “Tenim dos aeroports a Lleida, un al pla i un altre al Pirineu (amb referència al de la Seu d’Urgell) i no som presents en cap”, va asseverar l’alcalde. També en matèria de mobilitat va reclamar una vegada més una xarxa de Rodalies que uneixi les capitals de comarca amb la zona oriental d’Aragó i que l’autovia A-14 garanteixi una connexió directa de Lleida amb el sud de França.
Altres qüestions que va plantejar són que Lleida disposarà de sis milions de metres quadrats de sòl industrial en els propers anys, que és la segona ciutat de Catalunya amb més concentració d’empreses tecnològiques i que la Paeria ha reduït a la meitat, a 58 dies, els terminis per autoritzar activitats econòmiques. Va afegir que es troben en tràmits perquè la ciutat aculli la cimera hispanoandorrana i que l’IMO ajudarà a formar mà d’obra especialitzada per a les empreses de Lleida que així ho sol·licitin.
Inici de tràmits perquè Edullesa sigui absorbida per Mercolleida
Un dels anuncis que Larrosa va fer a la conferència d’ahir va ser l’inici dels tràmits perquè Mercolleida absorbeixi l’Estació Duanera Lleidatana SA (Edullesa) per garantir-ne la viabilitat econòmica. Va remarcar que aquest ens “està patint un procés de contracció i després de consultar líders del sector de la internacionalització i els consellers de Mercolleida hem vist que la coincidència és absoluta i unànime”. Perquè l’absorció sigui una realitat, estan ultimant l’anàlisi econòmica per determinar “quin és el procés a seguir”. Edullesa, ubicada al polígon El Segre, permet fer a Lleida els tràmits duaners per a operacions d’exportació fora de la Unió Europea. Sobre Mercolleida, Larrosa va destacar que establiran vincles amb els mercats llatinoamericans “arran d’una proposta que ens ha fet el Govern de Costa Rica”.
El nou POUM preveu 27.000 pisos fins al 2050
Pel que fa al planejament urbà, l’alcalde va destacar que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu dotar la ciutat de 27.000 nous habitatges fins al 2050, que presentaran el document abans de l’estiu i que l’aprovació inicial es farà aquest mandat. Així mateix, Larrosa va dir que actualment la ciutat té sòl per construir 3.865 habitatges assequibles i que preveuen habilitar 700 pisos al Centre Històric i dotar-lo d’oferta comercial de qualitat per a veïns i per atreure turistes.