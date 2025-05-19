Detingut 'in fraganti' quan intentava robar en un cotxe d'alta gamma a Lleida
L'arrestat, de 48 anys, té nombrosos antecedents
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Lleida un home de 48 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força a interior de vehicle. Els fets van succeir cap a les 01.30 hores, segons la policia catalana, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana a l'avinguda Barcelona va detectar un home amb nombrosos antecedents en actitud sospitosa mirant els vehicles estacionats a la via pública. Llavor, els agents el van seguir de manera discreta fins que, a l'altura de l'Avinguda Victoriano Muñoz, van veure com forçava la finestra d'un vehicle d'alta gamma amb intenció d'accedir a l'interior, moment en que el van detenir.
El detingut, amb nombrosos antecedents, passarà aquest dilluns a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.