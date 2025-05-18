SUCCESSOS
Operatiu policial Kanpai a Lleida: tres detinguts i 339 identificats amb 1.600 antecedents
Balanç del desplegament policial dels Mossos i la Guàrdia Urbana contra la multireincidència a Lleida. Aixequen tres actes per armes i setze per drogues
Tres detinguts i 339 identificats que acumulen un total de 1.617 antecedents és el balanç de l’operatiu Kanpai, iniciat divendres al migdia i acabat ahir a les sis del matí amb mig centenar d’agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Lleida.
Dos de les detencions van tenir lloc divendres a la tarda a l’Eix Comercial, de dos joves que tenien un requeriment per robatori amb violència (vegeu SEGRE d’ahir). La tercera detenció és d’una persona que tenia un requeriment judicial en vigor. A més dels arrestos, en l’operatiu contra la multireincidència es va denunciar penalment una persona per un delicte de furt d’un telèfon mòbil i es van aixecar 21 actes administratives (setze per tinença de drogues, tres per armes prohibides i dos per consum d’alcohol). Així mateix, es va denunciar dos persones per infraccions de trànsit amb vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics) i es van identificar una dotzena de vehicles.
L’operatiu es va centrar en l’Eix Comercial però també en alguns punts conflictius de la ciutat. Així mateix, es va portar a terme una entrada en un bar del Centre Històric, on es van fer mig centenar d’identificacions a més d’altres sancions administratives per drogues. Per la seua part, la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, va agrair el treball conjunt dels agents i va assegurar que “combatre la reincidència és un tema vital per acabar amb la sensació d’impunitat i garantir la seguretat a tots els nivells”. A això va afegir que “accions conjuntes són importants per posar en relleu el treball policial que es fa en aquest àmbit. A Lleida, qui la fa l’ha de pagar”.
En la mateixa línia, el subinspector Rafa Melero, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos a Lleida, va dir divendres que l’objectiu d’aquest operatiu és “que la ciutadania sàpiga que els carrers són segurs i que els delinqüents no tinguin la sensació d’impunitat”. Melero va assegurar que es faran més operatius en aquest àmbit, que també es van desenvolupar de forma simultània en altres cuitats catalanes. Robatoris amb violència, en establiments i en vehicles són els delictes més habituals.