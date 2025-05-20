Denuncien abandó i vandalisme al búnquer del Tossal de Moradilla
Alerten de la degradació de l’històric refugi de la Guerra Civil
L’històric búnquer del Tossal de Moradilla es troba en un estat d’abandó preocupant, segons ha denunciat un ciutadà que ha remès a la nostra redacció imatges preses aquesta setmana que evidencien el seu deteriorament progressiu. Les fotografies mostren un espai degradat, amb múltiples pintades vandàliques, deficiències en la seua restauració i clars signes de deixadesa per part de les autoritats responsables del seu manteniment i conservació.
Lleida
La Paeria inicia un pla per restaurar la torre del Tossal de Moradilla
Marc Carbonell
"Aquest ciutadà ens fa arribar aquesta foto presa aquesta setmana de l’interior del búnquer del Tossal de Moradilla. Degradat, mal restaurat, amb pintades diverses i, sens dubte, totalment abandonat pels responsables de tan històric lloc. Una pena", indica la informació rebuda.
Les imatges mostren grafitis a les parets interiors, acumulació de residus i un deteriorament general que compromet la integritat estructural de l’edificació.
Història i valor patrimonial del búnquer del Tossal de Moradilla
El búnquer del Tossal de Moradilla constitueix un element rellevant del patrimoni històric-militar espanyol, construït durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) com a part de les línies defensives establertes en diversos punts estratègics del territori nacional. Aquestes fortificacions complien una funció clau dins de l’estratègia militar de l’època, permetent el control visual d’àmplies zones i servint com a punts de resistència davant de possibles avenços enemics.
Ubicat en una posició estratègica que domina el paisatge circumdant, el búnquer forma part d’un conjunt de construccions defensives que han sobreviscut fins els nostres dies com a testimoni material d’un dels episodis més determinants de la història contemporània d’Espanya. El seu valor no només rau en la seua funció militar original, sinó també en la seua importància com a recurs educatiu i turístic per comprendre millor els esdeveniments històrics ocorreguts a la zona.