L'ajuntament de Lleida aixeca la suspensió a l’atracció de l’accident a les firetes que va deixar dos ferides
Va ser precintada el passat diumenge 11 de maig després d'una fallada mecànica
La Paeria de Lleida ha aixecat la suspensió d’activitat a l’atracció Bomber de les Firetes, que va ser precintada el passat diumenge 11 després que dos noies resultessin ferides lleus per una fallada mecànica. Concretament, l’ajuntament va notificar dimarts als responsables de l’atracció el decret d’aixecament de la suspensió de funcionament una vegada revisats els certificats tècnics requerits que acrediten el seu bon funcionament.
Tècnics de Llicències de l’ajuntament i agents de la Guàrdia Urbana van revisar el dimarts de la setmana passada l’atracció i van requerir als responsables la documentació perquè la poguessin tornar a posar en funcionament. La van aportar i van obtenir l’informe favorable.
L’incident es va produir durant l’arrancada, en una rampa en moviment que entra i surt. Els seus responsables van explicar que va ser una fallada d’una de les peces del dispositiu del final de carrera, encara que van afegir que l’electrònica va funcionar i que van fer una ràpida intervenció. L’atracció va ser precintada la mateixa nit dels fets.
Albert Guerrero