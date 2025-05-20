Enquesta de la setmana: cal revisar els protocols de seguretat a les firetes de Lleida?
Participa en l'enquesta de la setmana de SEGRE
El diumenge 11 de maig a la nit dues joves van resultar ferides lleus en un accident a l’atracció “Bomber” de les firetes de Lleida. Segons va explicar SEGRE, la causa va ser una fallada en una plataforma de seguretat d’una de les cabines, que es va activar de manera inesperada durant l’arrencada. Tot i que l’atracció comptava amb tota la documentació i els permisos en regla, l’incident va obrir una investigació tècnica per aclarir què va fallar i com es pot evitar que es repeteixi un fet similar.
Aquests tipus d’atraccions, que formen part de la Festa Major i atreuen centenars de famílies i joves, han de complir diversos protocols de seguretat. Tanmateix, situacions com aquesta fan sorgir preguntes sobre si aquests controls són suficients o si caldria reforçar-los.
Des de SEGRE volem saber què en penseu:
Creieu que caldria revisar els protocols de seguretat i instal·lació de les atraccions de les firetes de Lleida? Participa en l’enquesta de la setmana i fes sentir la teva opinió!