DELINQÜÈNCIA
Dos detinguts i set denúncies en un gran operatiu al barri de la Mariola de Lleida
Va tenir lloc a les proximitats de l’avinguda Pius XII
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desplegar a última hora de la tarda d’aquest dijous al barri de la Mariola de Lleida un gran dispositiu que es va saldar amb dos detinguts per drogues, sis actes per tinença de substàncies estupefaents i una per tinença d’una arma blanca. En l’operatiu van participar agents de Seguretat Ciutadana i d’ordre públic com l’ARRO (quatre furgonetes) i la BRIMO (quatre furgonetes).
Aquesta última unitat va acudir expressament a la capital del Segrià per a l’operatiu. Va tenir lloc a les proximitats de l’avinguda Pius XII, en un barri on sis agents dels ARRO van resultar ferits fa unes setmanes.
Des dels Mossos d’Esquadra van especificar que l’operatiu no forma part del nou dispositiu Kanpai, l’operació contra la multireincidència, sinó que ja estava programat prèviament.
El primer Kanpai a Lleida va tenir lloc entre divendres a la tarda i dissabte a la matinada al Barri Antic i es va saldar amb tres detinguts i 339 identificats que acumulen un total de 1.617 antecedents. Va comptar amb la participació de mig centenar d’agents. Dos de les detencions van tenir lloc divendres a la tarda a l’Eix.